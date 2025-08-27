«Совет да любовь!»: Павел Прилучный неожиданно высказался о свадьбе Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили Агату Муцениеце со свадьбой. Об этом стало известно «Страстям».

Актер Павел Прилучный посетил вместе с Зепюр Брутян премьеру сериала «Виноград» от Kion. Звезды рассказали, как отпраздновали третью годовщину свадьбы несколько дней назад. Напомним, знаменитости полетали на вертолете. Как объяснила Брутян, это не первый совместный полет с мужем.

«Мы уже летали до этого, но там сюрпиз был в другом. Я наверное промолчу, что за подарок. Это что-то интимное и важное для меня. Мы приземлились на одно очень интересное место. Оставим это в секрете», — рассказала она.

При этом журналисты спросили у супругов не задевает ли их то, что у бывшей жены актера Агаты Муцениеце свадьба выпала тоже на 25 августа.

«Я думаю это просто красивая дата. Мне кажется, что 25.08.25 у многих была свадьба. Счастья молодым. Искренне», — заявила Брутян.

Павел Прилучный присоединился к поздравлениям.

«Совет да любовь!» — пожелал он.