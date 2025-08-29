Павел Прилучный рассказал, где работал до карьеры в кино

Актер Павел Прилучный появился с женой Зепюр Брутян на премьере комедии «Виноград» от KION. В разговоре с корреспондентом сайта «Страсти» звезда «Мажора» рассказал, где работал до карьеры в кино.

По сюжету, герой Прилучного Егор теряет семью, должность в крупной корпорации и, как следствие, высокие заработки. Волей судьбы он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе и начинает жизнь с чистого листа.