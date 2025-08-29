Павел Прилучный рассказал, где работал до карьеры в кино
© Starface.ru
Актер Павел Прилучный появился с женой Зепюр Брутян на премьере комедии «Виноград» от KION. В разговоре с корреспондентом сайта «Страсти» звезда «Мажора» рассказал, где работал до карьеры в кино.
По сюжету, герой Прилучного Егор теряет семью, должность в крупной корпорации и, как следствие, высокие заработки. Волей судьбы он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе и начинает жизнь с чистого листа.
Журналисты поинтересовались у 37-летнего Прилучного, приходилось ли ему когда-нибудь начинать жизнь заново. Артист признался, что сталкивался с подобным, поэтому ему несложно было сыграть роль Егора — все эмоции Павел подчерпнул из собственного опыта, «когда все ломается изнутри».
Прилучный рассказал, что ему приходилось непросто до карьеры артиста. Павел искал любую возможность подзаработать.
«Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал», — рассказал актер.
