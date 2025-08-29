ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 29 августа 2025, 13:37
1 мин.

Павел Прилучный рассказал, где работал до карьеры в кино

Павел Прилучный заявил, что мыл машины и работал доставщиком до карьеры в кино.
Павел Прилучный рассказал, где работал до карьеры в кино

© Starface.ru

Актер Павел Прилучный появился с женой Зепюр Брутян на премьере комедии «Виноград» от KION. В разговоре с корреспондентом сайта «Страсти» звезда «Мажора» рассказал, где работал до карьеры в кино.

По сюжету, герой Прилучного Егор теряет семью, должность в крупной корпорации и, как следствие, высокие заработки. Волей судьбы он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе и начинает жизнь с чистого листа.

Журналисты поинтересовались у 37-летнего Прилучного, приходилось ли ему когда-нибудь начинать жизнь заново. Артист признался, что сталкивался с подобным, поэтому ему несложно было сыграть роль Егора — все эмоции Павел подчерпнул из собственного опыта, «когда все ломается изнутри».

Прилучный рассказал, что ему приходилось непросто до карьеры артиста. Павел искал любую возможность подзаработать.

«Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал», — рассказал актер.

Ранее Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили Агату Муцениеце со свадьбой.