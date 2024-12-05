«Надо меньше есть»: Сергей Лазарев высмеял поправившуюся на 7 кг Кудрявцеву

Лера, в свою очередь, начала оправдываться: «Ничего не сделаешь, жрать хочу всегда».

Отметим, что недавно Кудрявцева жаловалась на лишний вес. По словам знаменитости, она набрала 7 кг.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что молодой муж шутит про ее фигуру. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Бьянка раскрыла реакцию возлюбленного на ее поцелуи с рэпером Natan.