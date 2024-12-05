«Надо меньше есть»: Сергей Лазарев высмеял поправившуюся на 7 кг Кудрявцеву
© Starface.ru
Певец Сергей Лазарев показал поправившуюся на 7 кг телеведущую Леру Кудрявцеву. Артист опубликовал ролик в Telegram-канале.
Сергей и Лера снялись в новогоднем выпуске шоу «Аватар», который выйдет 29 декабря. Певец показал телеведущую в тот момент, когда она ела печенье. Заметив, что идет запись, Кудрявцева начала позировать, но все равно осталась недовольна своим внешним видом. Она посчитала, что проблема в плохом освещении, но у Сергея было другое мнение.
«Надо просто печек меньше есть», — высказался Лазарев.
Лера, в свою очередь, начала оправдываться: «Ничего не сделаешь, жрать хочу всегда».
Отметим, что недавно Кудрявцева жаловалась на лишний вес. По словам знаменитости, она набрала 7 кг.
Ранее Лера Кудрявцева заявила, что молодой муж шутит про ее фигуру. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что певица Бьянка раскрыла реакцию возлюбленного на ее поцелуи с рэпером Natan.