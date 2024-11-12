Лера Кудрявцева заявила, что молодой муж шутит про ее фигуру

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о шутках молодого мужа Игоря Макарова в ее сторону. 53-летняя звезда призналась в своем Telegram-канале, что супруг высказывается о ее фигуре.

Артистка активно ведет соцсети и делится с поклонниками смешными роликами. На одном из видео неизвестный мужчина позировал до свадьбы и после. Если до он был подтянутым и стройным, то после танцевал лысый, с большим животом и лишним весом.

«Показала мужу, он говорит — это про тебя. Курю. Думаю», — коротко написала телеведущая.

Напомним, что Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. Через пять лет у них родилась дочь, которой дали имя Маша. СМИ пишут, что звезда воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы родить ребенка. По ее словам, беременность наступила только с третьей попытки.

В январе этого года в звездной семье произошел скандал. Лера в соцсетях призналась, что уходит от мужа из-за проблем со спиртным. После она объявила, что уход – не значит развод. В итоге они помирились и вместе появляются на праздниках общих друзей.

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