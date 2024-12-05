Певица Бьянка раскрыла реакцию возлюбленного на ее поцелуи с рэпером Natan

Певица Бьянка рассказала, как отреагировал ее возлюбленный на ее поцелуи с рэпером Natan в шоу «Звезды в джунглях». По признанию артистки, мужчина сильно расстроился. Но она не считает, что он имеет право обижаться на нее из-за этого.

В телевизионном проекте Бьянка позволила себе небольшую интрижку с рэпером. Они уединились и поцеловались. Дальше этого не зашло, так как Natan осознал свою ошибку и не стал развивать эти отношения, тем более, что у женатого артиста были чувства в шоу еще к одной участнице — блогерше Лерчек.

Оказалось, что на тот момент не одинока была и Бьянка. Она влюблена в таинственного мужчину, и это взаимно. Но при этом они не встречаются.

«Просто человек расстроился, искренне расстроился. Я сказала, что это был хайп, и, мол, мы все равно с тобой не вместе, и ты не имеешь права предъявлять мне какие-то претензии. Я делаю то, что я хочу», - заявила Бьянка в шоу «Алена, Блин!».

Личность возлюбленного певица не раскрывает. Известно лишь то, что он тоже из шоу-бизнеса. Но быть с ним Бьянка не может, потому что, по ее словам, «он бомж».

Ранее Бьянка заговорила о мужчине мечты, за которого готова выйти замуж.