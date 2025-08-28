«Надо любить»: Виталий Гогунский рассекретил новый роман после высказывания о женщинах

Виталий Гогунский рассказал, что у него появилась возлюбленная «в прекрасном настроении». Слова актера передает Kp.ru.

Виталий Гогунский угодил в скандал после интервью с Ксенией Собчак. Актер заявил, что женщина не может находиться рядом с мужчиной в плохом настроении и самочувствии. Как выяснилось, Виталий переживает критику не в одиночестве. У него появилась новая возлюбленная, которая, по словам актера, окружена любовью и находится в хорошем настроении.

«Женщину надо любить. И я могу сказать, что в моей жизни сейчас появилась муза, она в прекрасном настроении. И, кстати, благодаря в том числе и тому, что я всех в плохом настроении отправил в сад. И умная женщина сразу нашла возможность со мной встретиться и показать, что у нее хорошее настроение», — высказался актер.

Как утверждает Виталий, на интервью с Собчак он хотел донести мысль, что женщина не может манипулировать плохим настроением.

