«Наслаждаюсь всем»: 43-летняя жена Игоря Николаева похвасталась фигурой в купальнике
© Starface.ru
Жена композитора Игоря Николаева отправилась на отдых и похвасталась фигурой в купальнике на пляже.
43-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в личном блоге фотографию, на которой запечатлена в черном монокини. При этом она прикрыла рукой область талии. Образ певица дополнила солнечными очками и большой соломенной сумкой, которую поставила рядом.
«Cо мной случилось море! Я обожаю море! В детстве совершенно не ценила и не понимала, когда с родителями каждый год на 2-3 недели мы ездили на море. А сейчас...наслаждаюсь всем: звуками, спокойствием, красотой», - подписала снимок артистка.
Юлия также напомнила, что скоро сентябрь и начало учебного года. Она рекомендовала подписчикам наслаждаться последними летними днями и готовиться к дождливой осени.
«О, море, море», — заключила жена Николаева.
Напомним, Юлия Проскурякова вышла замуж за Игоря Николаева в 2010 году. В 2015 году супруги стали родителями, у них появилась дочь Вероника.
Ранее Юлия Проскурякова публично обратилась к свекрови по особому поводу. В личном блоге Юлия Проскурякова поделилась совместными кадрами с матерью Николаева и поздравила ее с днем рождения.