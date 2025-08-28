«Наслаждаюсь всем»: 43-летняя жена Игоря Николаева похвасталась фигурой в купальнике

Жена композитора Игоря Николаева отправилась на отдых и похвасталась фигурой в купальнике на пляже.

43-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в личном блоге фотографию, на которой запечатлена в черном монокини. При этом она прикрыла рукой область талии. Образ певица дополнила солнечными очками и большой соломенной сумкой, которую поставила рядом.

«Cо мной случилось море! Я обожаю море! В детстве совершенно не ценила и не понимала, когда с родителями каждый год на 2-3 недели мы ездили на море. А сейчас...наслаждаюсь всем: звуками, спокойствием, красотой», - подписала снимок артистка.

Юлия также напомнила, что скоро сентябрь и начало учебного года. Она рекомендовала подписчикам наслаждаться последними летними днями и готовиться к дождливой осени.

«О, море, море», — заключила жена Николаева.