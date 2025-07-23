«Перевести деньги женщине на карту»: Гогунский рассказал о романтичных поступках для любимой

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский рассказал о том, какие романтичные поступки делает для возлюбленной. В интервью «Москве 24» он заявил, что переводит деньги женщине на карту.

После ряда скандальных высказываний актер не стал брать паузу, а снова дает интервью. Не так давно он заявлял о том, что женщина не должна быть в плохом настроении в присутствии мужчины, а иначе пусть «идет в сад».

Теперь он рассказал о том, как с возрастом менялось его мышление.

«Я уже перестал удовлетворять неудовлетворенных. Женщина должна светить мужчине ночью, как луна, а днем мужчине должно светить солнце — Бог. Мужчина должен днем служить обществу, Богу, а ночью женщина должна ему светить, как спутница», — заявил он.

Ведущая поинтересовалась, как Гогунский ухаживает за женщиной. Он ответил, что друзья называют его романтиком.

«Романтический подарок – это перевести деньги женщине на карту», – заявил Виталий.

Ранее мы писали о том, что вернувшая в сериал «Универ» Мария Кожевникова объяснила слова Гогунского о женщинах.