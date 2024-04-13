«Надо что-то менять»: Анна Седокова заявила, что заигралась в хорошую жену

Анна Седокова заявила, что долгое время играла роль послушной жены и устала от этого. Так, по словам певицы, в один момент она поймала себя на мысли, что даже не смотрит на других мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Недавно супруга Ильи Соболева обвинила мужа во флирте с Анной Седоковой. Комик опубликовал фото, как сидит на коленях у исполнительницы хита «Шантарам», на что бурно отреагировала Наталья Соболева. Однако вскоре женщина призналась, что приревновала мужа ради привлечения внимания аудитории.

После этого Анна Седокова выступила с неожиданным заявлением.

«Я заигралась в хорошую жену, потому что я заметила, когда мужчина идет мне навстречу, – я опускаю глаза. Потом я поняла, что так делать не надо. Этот момент совпал с моим потолстением, и я решила, что надо что-то менять», – отмечает певица.

Теперь артистка не боится смотреть другим мужчинам в глаза и даже улыбается им.

«Сейчас, если мне идет навстречу мужчина или женщина, – я улыбаюсь. Это нормально, это правильно», – заключила Седокова.

Ранее мы писали, как Роза Сябитова привлекает в свою жизнь богатство. Оказывается, телесваха вывешивает банкноты на денежное дерево.