Роза Сябитова привлекает в свою жизнь богатство, вывешивая банкноты на денежное дерево

Роза Сябитова похвасталась своим бережным отношением к финансам. Как оказалось, телесваха привлекает богатство, вывешивая банкноты на денежное дерево. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

«У меня там и 1000, и 5000 рублей есть, юани еще. Еще у меня кошечка, китайский денежный оберег, которая ручкой машет, привлекая богатство», – поделилась ведущая программы «Давай поженимся».

Роза Сябитова добавила, что живет по принципу «не трать больше, чем зарабатываешь». К тому же телесваха никогда не расходует только что заработанные средства, поскольку деньгам нужно дать немного полежать.

Сябитова подчеркнула, что приучила к грамотному распределению финансов и свою дочь.

«Если что-то очень хочется, то этот вопрос обсуждаем. Но в любом случае большие траты все запланированы», – заключила она.

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