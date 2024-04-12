«У меня упала статистика»: жена Ильи Соболева заработала 1 млн рублей, обвинив мужа во флирте с Седоковой

Публичные обвинения жены комика Ильи Соболева Натальи во флирте мужа с Анной Седоковой оказались постановочными. Женщина просто хотела привлечь внимание аудитории в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

У Натальи после возвращения из Японии упала статистика в соцсетях. Она решила поспорить с мужем, что народу нужны только разводы, скандалы и рождение детей. В итоге комик проиграл жене один миллион рублей.

«За один день вернула полностью охваты. Жалко, обидно, но, оказывается, людям нужны только „грязные трусики“, а не другой контент», — сказала она.

Илья и Наталья женаты с 2011 года. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Софию, Еву и сына Ивана.

Ранее Соболева рассказывала, что ревновала мужа, но после проработки самооценки многое изменилось. Теперь она стала чересчур самоуверенной и считает себя бриллиантом.

Напомним, Илья Соболев опубликовал фото с певицей Анной Седоковой, где предстал сидящим на коленях у звезды. Супруга юмориста Наталья Соболева, мать троих детей, бурно отреагировала на поступок мужа. Она осудила главу семейства и заявила, что никогда бы не смогла себе позволить подобного. Юрист Анастасия Подгрудкова рассказала изданию «Страсти», на что Наталья может претендовать в случае гипотетического развода.