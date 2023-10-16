«Призывают»: семья Бледанс застряла в Израиле

54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс опасается призыва сына в армию Израиля. Об этом сообщает Пятый канал.

Как выяснилось, сестра и старший сын Эвелины сейчас находятся в Израиле. По словам Бледанс, она молится за родственников, оставшихся там. Артистка призналась, что до вооруженного конфликта она сама находилась в стране. Многие коллеги не знали, что Бледанс успела вернуться в РФ до обострения ситуации, вот почему она получила много сообщений с поддержкой.

Старший сын Эвелины уже долгое время проживает в Израиле. Звездная мама надеется, что наследника не призовут в армию. По словам артистки, начальника сына уже забрали на службу. Из-за этого к нему перешло управление компанией.

«Вдруг босса призывают, а его — нет. Он берет на себя управление компанией. Также моя сестра осталась там на две недели. Держу кулаки за то, чтобы все было хорошо», — высказалась Эвелина.

Ранее актриса Эвелина Бледанс заявила, что старший сын еще не намерен жениться. Подробности смотрите в этой статье.