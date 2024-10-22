Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в новом фильме «Смешарики. Космическая экскурсия». Об этом сообщает ТАСС.

Надежда и Александр сыграли родителей главных героев в фильме «Смешарики». Известно, что съемки проходили в декорациях космического корабля. Премьера кинокартины запланирована на весну 2026 года.

Над фильмом работают режиссеры Андрей Мармонтов и Илья Максимов. Сценарий написал Сергей Лукьяненко.

«Михалковой и Устюгову предстоят непростые испытания межпланетного масштаба. Большую часть сцен актеры провели в декорациях космического корабля, по несколько часов снимаясь в скафандрах и осваивая анабиозные камеры», — сообщает источник.

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