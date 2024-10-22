Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова вышла в свет со вторым мужем. Об этом сообщает Леди Mail.

В Москве состоялась премьера сериала «Лихие» Юрия Быкова. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Дарья. Примечательно, что актриса появилась на красной дорожке не одна, а вместе с супругом Романом Набатовым.

Для выхода в свет пара выбрала расслабленные образы. На актрисе была рубашка в клетку, длинная черная юбка и сапоги. Ее избранник пришел на премьеру в пиджаке, футболке, джинсах и кроссовках.

Супруги находились в хорошем настроении, улыбаясь и позируя фотографам.

Напомним, что Мельникова объявила о втором браке в 2024 году. Дарья родила от Романа дочь.

Ранее актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото со вторым мужем. Подробности читайте в этой новости.

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