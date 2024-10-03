Нет следов «Оземпика»: нутрициолог развеяла мифы о худобе 38-летней Надежды Михалковой

В начале сентября 38-летняя актриса Надежда Михалкова посетила премьеру фильма «Звук свободы» в московском кинотеатре «Художественный» и подверглась критике из-за якобы чрезмерного похудения. Пользователи Сети заподозрили дочь режиссера Никиты Михалкова в применении аналогов «Оземпика», которые в настоящее время в ходу у многих звезд как российских, так и зарубежных. Нутрициолог Елена Фикс в беседе с сайтом «Страсти» опровергла слухи об экстремальном похудении актрисы и выразила сомнение в том, что она могла довести себя до анорексии, отказываясь от еды ради стройной фигуры.

Специалист обратила внимание на то, что Надежда выбрала для выхода на красную дорожку наряд, скрывающий формы тела. Прямые светло-голубые джинсы, уютный темно-серый свитер с воротником и такого же цвета модный в этом сезоне пиджак-пальто не очень-то способствовали демонстрации новой фигуры. Тем не менее интернет-пользователи каким-то образом успели рассмотреть и сделать свои выводы.

Доктор Фикс полагает, что никакой катастрофы со здоровьем Надежды Михалковой не приключилось. Во-первых, следов «Оземпика» на лице актрисы совершенно не видно. Кожа нигде не провисает и не «стекает» под силой земного тяготения, как обычно бывает после употребления данного препарата.

Во-вторых, дочь Михалкова никогда и не входила в списки полных артисток. Она всегда придерживалась принципа разумного питания, при этом, не отказывая себе в любимых сладостях и жареном мясе.

В 2020 году в Сети уже обсуждали похудение Михалковой на пять килограммов. При этом стоит отметить, что актрису никто и никогда не помнил с округлыми бедрами и двойным подбородком. Напротив, она всегда макияжем и одеждой подчеркивала свои скулы и тонкую талию.

Тогда, четыре года назад, одному из изданий она раскрыла секрет своей стройности. Оказалось, что неделю Надежда сидела на своей любимой диете, которая включает обилие цитрусовых, отварное мясо и никакого чая с кофе. Эти напитки заменяются на воду и свежий апельсиновый сок. А затем актриса спокойно переключилась на правильное, сбалансированное питание, как это в свое время сделала ее сестра Анна. Последняя убрала из своего рациона сладкое и быстрые углеводы, сделав ставку на крупы, нежирное мясо, овощи, фрукты и зелень.

Также Надежда всегда помнит о правиле: вставать из-за стола с чувством легкого голода, что помогает не переедать.