passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 января 2024, 16:35
1 мин.

Надежда Бабкина заверила, что ее не пригласили бы на «голую» вечеринку Ивлеевой

Певица Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.
Надежда Бабкина заверила, что ее не пригласили бы на «голую» вечеринку Ивлеевой

© Starface.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина высказалась о скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Ее слова приводит РИА Новости.

Как призналась артистка, она «понятия не имеет», вернется ли любовь россиян к «отмененным» Филиппу Киркорову и Лолите, которые были в числе гостей скандального мероприятия. Певица также уточнила, что не думает об этом, поскольку думать на подобные темы следует самим звездам.

«Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — заявила Бабкина.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина вошла во вторую часть списка доверенных лиц кандидата на выборах президента РФ, самовыдвиженца Владимира Путина.

Ранее мнением о судьбе участников вечеринки Насти Ивлеевой поделился актер Иван Охлобыстин. Артист заверил, что россияне простят гостей мероприятия.

Также Надежда Бабкина сообщила о предательстве на съемках нового шоу. Подобное заявление знаменитости прозвучало на фоне слухов о разрыве с певцом Гором.