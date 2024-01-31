Надежда Бабкина заверила, что ее не пригласили бы на «голую» вечеринку Ивлеевой

Народная артистка России Надежда Бабкина высказалась о скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Ее слова приводит РИА Новости.

Как призналась артистка, она «понятия не имеет», вернется ли любовь россиян к «отмененным» Филиппу Киркорову и Лолите, которые были в числе гостей скандального мероприятия. Певица также уточнила, что не думает об этом, поскольку думать на подобные темы следует самим звездам.

«Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — заявила Бабкина.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина вошла во вторую часть списка доверенных лиц кандидата на выборах президента РФ, самовыдвиженца Владимира Путина.

Ранее мнением о судьбе участников вечеринки Насти Ивлеевой поделился актер Иван Охлобыстин. Артист заверил, что россияне простят гостей мероприятия.

Также Надежда Бабкина сообщила о предательстве на съемках нового шоу. Подобное заявление знаменитости прозвучало на фоне слухов о разрыве с певцом Гором.