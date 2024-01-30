«Сделанное зло — их проблемы, а не мои»: Надежда Бабкина высказалась на фоне слухов о разрыве с Гором

Долгое время народная артистка РСФСР Надежда Бабкина состояла в отношениях с певцом Гором (настоящее имя Евгений Горшечков). Недавно в СМИ появились слухи, что пара рассталась, а супруг звезды якобы встретил невесту помоложе. Артистка решила открыто заявить о предательствах в своей жизни в эфире нового шоу.

Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу «Прошу, прости!» на телеканале НТВ. Задача проекта — помирить близких друг другу людей, между которыми возникли разногласия и недопонимание.

73-летняя артистка утверждает, что эта тема ей близка. Со временем она призналась, что научилась прощать своих обидчиков, начала жалеть их и понимать. У певицы нет желания мстить.

«Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло — их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство — это просто школа и наука», — приводит слова Бабкиной пресс-служба телеканала.

Роман артистки и Гора начался в 2003 году. Они долго встречались, но так и не решились оформить свои отношения. По слухам, Бабкина избегала вступления в брак из-за своего состояния, которое она бережет для своих внуков.

Напомним, ранее Надежда Бабкина показала фото с изменившейся внешностью. Подробности читайте в этой статье.