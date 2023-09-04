Певица Надежда Бабкина вспомнила, как на концерте в Киеве ее коллектив гнали прочь. Артистка поделилась откровением с Вечерней Москвой.

В 2013 году у Бабкиной состоялся концерт в Киеве, который был омрачен неприятной ситуацией. Накануне выступления организаторы посоветовали знаменитости не приезжать в страну. Однако певица проигнорировала их предупреждение. Это привело к тому, что во время концерта некоторые украинцы выкрикивали оскорбления в адрес Бабкиной и ее коллектива.

«Причина такого отношения — планомерное взращивание русофобии, в которой соседствуют озлобленность, зависть, агрессия и, конечно же, страх», — высказалась знаменитость.

По воспоминаниям Надежды, были и те зрители, которые оказались рады ее приезду. Они аплодировали артистке и дарили ей букеты цветов.

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