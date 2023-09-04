46-летний фигурист Роман Костомаров купил премиальный кроссовер за 5 млн рублей. Об этом изданию kp.ru рассказал клиент автосалона.

По словам инсайдера, он и Роман покупали автомобиль в один день. За покупкой Костомаров отправился не один, а вместе с супругой Оксаной Домниной. Выбор звездного семейства пал на белую машину премиального китайского бренда. Особенностью данного авто является то, что его можно открывать при помощи сенсорной кнопки.

«Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль», — рассказал инсайдер о разговоре с Романом.

Также осведомитель добавил: от беседы с фигуристом у него остались только положительные эмоции.

Ранее психолог Гуля Галеева объяснила, чем ранее возвращение на лед опасно для Костомарова. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Роман Костомаров стал жертвой мошенников, организовавших от его имени сбор денег.