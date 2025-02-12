Надежда Ангарская рассказала о риске опасного заболевания из-за лишнего веса

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская много лет борется с лишним весом, из-за которого даже страдала бесплодием. Она смогла родить ребенка, но сейчас призналась, что вновь столкнулась с проблемами со здоровьем.

По словам артистки, врачи предупредили ее об угрозе сахарного диабета.

«Моя задача — отсрочить этот момент. Для этого я, само собой, консультируюсь с врачами, соблюдаю диету. Также прохожу чекапы, сдаю онкоцитологию», — разоткровенничалась Надежда в интервью Леди Mail.

Как подчеркнула Ангарская, ее отец страдал сахарным диабетом, который в результате привел к раку поджелудочной железы.

Ранее Надежда Ангарская рассказала, как похудела на 17 килограммов после шоу «Один в один». Юмористка обратилась к эндокринологу и по совету врача села на безуглеводную диету.

Также сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, нутрициолога, репродуктолога, эндокринолога-гинеколога, врача УЗИ Кристины Пришвиной, действительно ли ожирение влияет на репродуктивную систему, и как Надежде Ангарской удалось избавиться от этого страшного диагноза.