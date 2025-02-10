«Эндокринолог посадила меня на диету»: Надежда Ангарская похудела на 17 кг

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, как похудела на 17 кг после шоу «Один в один». Юмористка обратилась к эндокринологу – та посадила на безуглеводную диету, прописала лечение.

Подробностями Ангарская поделилась в интервью Леди Mail.

По словам артистки, на одной из репетиций поднялось давление. В тот период Надежда спала по три часа в сутки из-за съемок, гастролей и прорезывающихся у ребенка зубов. Ангарская решила похудеть, чтобы помочь организму переносить высокие нагрузки.

«Я пошла к своему эндокринологу, которая взяла анализы, сняла все объемы, и — исходя из проведенных обследований — посадила меня на диету. Любая диета — это снижение калорийности, но у меня была вообще безуглеводная диета и медикаментозное лечение», - поделилась Ангарская.

Она призналась, что пользуется разными средствами, произведенными в России: витаминами, БАДами, уколами для снижения веса. Артистка учитывает рекомендации врачей.

Ранее Ангарская ответила актеру Юрию Стоянову на замечание о лишнем весе.