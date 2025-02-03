Отказалась от строгих диет: как Надежда Ангарская смогла похудеть на 30 кг ради беременности

Звезда проекта Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что страдала бесплодием из-за лишнего веса. Артистка смогла взять себя в руки, похудеть на 30 килограммов и стать мамой. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, нутрициолога, репродуктолога, эндокринолога-гинеколога, врача УЗИ Кристины Пришвиной, действительно ли ожирение влияет на репродуктивную систему, и как Надежде Ангарской удалось избавиться от этого страшного диагноза.

Как пояснила специалист, избыточная масса тела, особенно при ожирении, оказывает серьёзное влияние на гормональную систему женщин, что может значительно ухудшить репродуктивное здоровье. Ожирение связано с нарушениями в работе эндокринных желез, изменениями метаболизма и воспалительными процессами, способствующими накоплению жировой ткани.

Эти изменения приводят к дисбалансу половых гормонов, таких как эстрогены, прогестерон и тестостерон, что нарушает нормальную овуляцию и менструацию. Одним из наиболее ярких следствий ожирения является ановуляция, когда овуляция не происходит, что делает зачатие значительно сложнее.

Однако снижение массы тела даже на 5-10% может оказать заметное улучшение на репродуктивную функцию, восстановив регулярные овуляции и повысив шансы на беременность. Этот факт объясняется тем, что потеря жира способствует улучшению чувствительности тканей к инсулину и нормализации уровня гормонов.