Отказалась от строгих диет: как Надежда Ангарская смогла похудеть на 30 кг ради беременности
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Звезда проекта Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что страдала бесплодием из-за лишнего веса. Артистка смогла взять себя в руки, похудеть на 30 килограммов и стать мамой. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, нутрициолога, репродуктолога, эндокринолога-гинеколога, врача УЗИ Кристины Пришвиной, действительно ли ожирение влияет на репродуктивную систему, и как Надежде Ангарской удалось избавиться от этого страшного диагноза.
Как пояснила специалист, избыточная масса тела, особенно при ожирении, оказывает серьёзное влияние на гормональную систему женщин, что может значительно ухудшить репродуктивное здоровье. Ожирение связано с нарушениями в работе эндокринных желез, изменениями метаболизма и воспалительными процессами, способствующими накоплению жировой ткани.
Эти изменения приводят к дисбалансу половых гормонов, таких как эстрогены, прогестерон и тестостерон, что нарушает нормальную овуляцию и менструацию. Одним из наиболее ярких следствий ожирения является ановуляция, когда овуляция не происходит, что делает зачатие значительно сложнее.
Однако снижение массы тела даже на 5-10% может оказать заметное улучшение на репродуктивную функцию, восстановив регулярные овуляции и повысив шансы на беременность. Этот факт объясняется тем, что потеря жира способствует улучшению чувствительности тканей к инсулину и нормализации уровня гормонов.
У женщин с избыточным весом часто наблюдается повышение уровня лептина, гормона, который регулирует аппетит и энергетические запасы. Однако при ожирении развиваются лептинорезистентность, когда организм не воспринимает сигналы о насыщении, что способствует ещё большему набору веса.
Ожирение вызывает инсулинорезистентность, что снижает чувствительность тканей к инсулину, приводя к гиперинсулинемии — повышению уровня инсулина в крови. Это нарушает гормональный баланс и может приводить к избыточной выработке андрогенов (мужских половых гормонов) в яичниках, что способствует возникновению синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и ановуляции.
Также избыточный вес способствует повышению уровня эстрогенов в организме. Жировая ткань активно синтезирует эстрогены, и когда их становится слишком много, это может нарушить баланс с прогестероном. Такое нарушение может привести к нерегулярным менструациям, бесплодию и даже повышенному риску заболеваний молочной железы и эндометрия.
«Интересно, что жировая ткань в области живота не только нарушает гормональный баланс, но и сама по себе действует как эндокринная железа, выделяя вещества, которые влияют на работу других органов, включая яичники. Кроме того, ожирение влияет на гормоны стресса. Хронический стресс приводит к повышению уровня кортизола, что способствует накоплению жира, особенно в области живота, нарушая гормональный баланс и ухудшая репродуктивную функцию»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Проблемы с щитовидной железой также часто сопровождают избыточный вес, что может привести к гипотиреозу — состоянию, при котором снижается уровень тиреоидных гормонов. Это может стать причиной нерегулярных менструаций и снизить фертильность.
Ожирение оказывает многогранное влияние на репродуктивное здоровье. Но стоит отметить, что потеря даже небольшого количества массы тела может значительно улучшить гормональный фон, восстановить регулярную овуляцию и повысить шансы на успешное зачатие.
Чтобы снижение массы тела оказало положительное влияние на репродуктивное здоровье, необходимо следовать принципам правильного питания и здорового образа жизни. Из интервью с Надеждой Ангарской известно, что она подходила в вопросу похудения очень корректно, отказываясь от строгих диет и оперативных вмешательств (например, резекция желудка).
Как худела Надежда Ангарская
- Снижение потребления простых углеводов. Продукты с высоким гликемическим индексом (сахара, сладости, выпечка) вызывают резкие колебания уровня инсулина, что нарушает гормональный баланс. Вместо них лучше употреблять сложные углеводы — овощи, цельнозерновые продукты, бобовые.
- Поддержание водного баланса. Недостаток воды замедляет обмен веществ и ухудшает усвоение питательных веществ, что может вызвать гормональные сбои.
- Баланс макроэлементов. Важно сбалансировать потребление белков, жиров и углеводов. Белки (рыба, курица, бобовые, яйца) восстанавливают ткани и поддерживают уровень энергии, а полезные жиры (омега-3 из рыбы, авокадо, орехи) способствуют нормализации гормонального фона.
- Контроль калорийности пищи. Умеренный дефицит калорий (1200-1500 ккал в день) позволяет стабильно и здорово снижать вес, не создавая стресса для организма и поддерживая нормальную гормональную функцию.
- Физическая активность. Регулярные аэробные и силовые тренировки улучшают метаболизм, способствуют снижению жировой массы и стимулируют выработку эндорфинов, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии.
- Витамины и микроэлементы. Для восстановления репродуктивной функции важно получать достаточно витаминов и минералов, таких как витамин D, E, фолиевая кислота, цинк и магний. В некоторых случаях стоит дополнительно принимать витамины, особенно при их дефиците.
При таком подходе происходит плавное снижение веса и нормализация гормонального фона. Похудение сразу помогло Надежде стать мамой. И не один раз.