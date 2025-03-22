Надежда Ангарская распознала мошенников, притворяющихся доставщиками цветов

Надежда Ангарская столкнулась с мошенниками, которые притворяются доставщиками цветов.

На днях звезда Сomedy Woman распознала новый вид мошенничества. Она стала свидетелем телефонного разговора якобы с доставщиком цветов: он просил назвать код, который пришел в личном кабинете Госуслуг, чтобы забрать цветы.

Однако Ангарская вовремя включилась в беседу, так как ситуация и манера общения показалась ей странной.

«По первым же секундам разговора мы поняли, что это совсем не доставка... Мальчик был чересчур наглый и самоуверенный. Я сразу взяла у нее телефон… После пары легких вопросов он понял, что ничего не получится. Дело в том, что адрес проживания не совпадает с адресом прописки. В итоге обозвал меня кобылой», — поделилась артистка в социальных сетях.

Также юмориста опубликовала в личном блоге ролик разговора с аферистом. Ангарская пыталась доказать мошеннику, что нужно зарабатывать деньги справедливым способом: пока она ежедневно работает, гастролирует, пишет материал юмористический, ее пытаются обмануть.

Кроме того, Надежда также подчеркнула, что у нее двое детей и 75-летняя мать, которым также нужна финансовая поддержка. Однако слова артистки не вызвали у мошенника сочувствия. В ответ он лишь пригрозил матери Надежды: «Возможно, когда-то и до нее доберемся».

Ранее мы писали о том, что Ханна сообщила, что взломавшие аккаунт мошенники шантажируют ее.

Также сообщалось, что мошенники обманули Ларису Долину, когда она была психически неустойчива.