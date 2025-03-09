«Просят 50 тыс. долларов»: Ханна сообщила, что взломавшие аккаунт мошенники шантажируют ее

Ханна заявила, что взломавшие ее аккаунт мошенники шантажируют ее и требуют выплатить 4,5 млн рублей.

Накануне 34-летняя певица сообщила, что аферисты взломали ее личный блог, чтобы обманом собрать с ее подписчиков деньги, устроив от имени артистки беспроигрышный розыгрыш. Несмотря на то, что Ханна все же предупредила своих поклонников о произошедшем, некоторые из них все же попались на уловки мошенников.

Жена Пашу также рассказала, что они продолжают решать данную проблему. Она призналась, что ее страница все еще остается у злоумышленников, которые теперь пытаются взломать все социальные сети артистки.

«Всю ночь пытались взломать аккаунт ВКонтакте, сегодня пытались взломать аккаунт в Telegram. Поэтому будьте, пожалуйста, максимально бдительны! Вы же все понимаете, мы живем в 21-м веке, вы смотрите телевизор, понимаете, как эти мошенники работают, не видитесь на это все» — поделилась певица.

Ханна возмутилась и тем, какой контент публикуют в блоге от ее имени. Кроме того, она раскрыла, что теперь аферисты шантажируют их семью.

«Ужасное качество, 3/4 поста в день, искусственный голос и розыгрыш денег! Я так никогда не делала, не делаю и не никогда бы не сделала! Прошу вас, насколько можете — поделитесь этой информацией со своими подписчиками! Нас шантажируют, просят 50 000 долларов», — раскрыла артистка в Telegram-канал «Life c Ханной».

Ранее мы писали о том, что Ханна пожаловалась на мошенников, собиравших деньги от ее имени.