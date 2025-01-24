Надежда Ангарская ответила актеру Юрию Стоянову на замечание о лишнем весе. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Надежда Ангарская стала участницей шоу «Один в один» на телеканале «Россия». В первом выпуске юмористка перевоплотилась в Марию Распутину. По словам знаменитости, образ певицы дался ей нелегко из-за пышных форм: на момент съемок она носила 58 размер одежды. Во время эфира Юрий Стоянов отметил, что Ангарская крупнее Распутиной, но Надежду не задели его слова.

«Что касается комментария Юрия Николаевича о том, что я не стандарт, а немножко крупнее. Ну не немножко, это лукавство – намного крупнее. Это первое. А второе – я не имею права обижаться. На все проекты в моей жизни меня звали, потому что я вот такая нестандартная, типажная, фактурная. Наверное, этим я и беру», — высказалась юмористка.

По словам Надежды, она принимает себя в любом весе и считает пышные формы «изюминкой».

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