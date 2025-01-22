42-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о бесплодии

Звезда проекта Comedy Woman Надежда Ангарская откровенно рассказала о бесплодии. Ей поставили этот страшный диагноз, когда у нее был лишний вес. И чтобы завести семью, артистке пришлось худеть.

По признанию юмористки, за полгода ей удалось сбросить 30 килограммов. Но такое резкое изменение в весе серьезно сказалось на ее организме. Надежда стала лысеть. Оказалось, что при похудении она сократила не только количество еды, но и витаминов. У нее появился недостаток железа.

«Прошла обследование, даже генетику смотрели. В итоге — цитирую: „Родишь — приходи“. Родишь? Как? У меня ведь диагноз. И я поверила. Я была уверена, что у меня все получится. И о чудо! Сама забеременела», — рассказала Ангарская в личном блоге.

Беременность у артистки протекала без осложнений, и ей удалось родить самостоятельно. Однако уже после появления ребенка лишний вес вернулся. Она проводила в спортивном зале по пять дней в неделю, но не могла похудеть. Негативно сказался и развод с мужем. Но со временем юмористке удалось привести себя в форму.

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