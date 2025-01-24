«Считаю ожирение болезнью»: звезда Comedy Woman Ангарская рассказала о резком похудении

Юмористка Надежда Ангарская сообщила о похудении. 42-летняя звезда Comedy Woman сбросила 17 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

После родов артистка начала активно приводить себя в форму, и сейчас она до сих пор продолжает борьбу с лишним весом. Оказалось, что во время съемок в шоу «Один в один» Ангарская весила 122 килограмма, а теперь благодаря тренировкам цифра уменьшилась до 105.

«Сейчас я вновь стою на пути выздоровления, потому что считаю ожирение болезнью, пускай не обижаются на меня мои „плюссайзики“, которых я очень сильно люблю», — поделилась Надежда.

Также юмористка подчеркнула, что не против пластических операций. Она допустила, что придет время, когда она сама ляжет под нож хирурга. Однако она не собирается никак менять свое лицо, например, делать нос или скулы.

«Я за пластику, но в пределах разумного. Девочки, будьте адекватными! Природа дала нам индивидуальность, не надо подгонять ее под стандарты красоты», — считает артистка.

Ранее Надежда Ангарская рассказала о бесплодии из-за лишнего веса.