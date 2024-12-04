«Надеюсь, вы тоже в шоке»: Айза вмешалась в скандал Гуфа из-за алиментов

Блогерша Айза заявила, что не просила у рэпера Гуфа алименты больше 10 лет. Знаменитость защитила экс-возлюбленного в Telegram-канале.

Юлия Королева обвинила рэпера в жадности и сообщила, что алиментов едва хватает на аренду жилья. Айза, как бывшая жена Гуфа, заявила, что находится в шоке после высказывания Юлии. По словам блогерши, она не получала финансовую помощь на сына больше 10 лет. Однако это не помешало ей воспитать ребенка и обеспечить его самым необходимым.

«Надеюсь, вы тоже в шоке. Я справлялась с сыном без алиментов больше 10 лет. И только сейчас подняла вопрос с ними, потому что Сэм растет, и его запросы тоже растут. Я одеваю, кормлю, лечу, гулянки оплачиваю и даю карманные деньги», — высказалась знаменитость.

Айза отметила, что музыкант оплачивает все кружки ребенка. По словам блогерши, Гуф — щедрый отец.

Ранее рэпер Гуф заявил, что ежемесячно отправляет 3-летней дочке 300 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

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