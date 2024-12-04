Съехались после первого свидания: появились подробности романа Асмус с новым бойфрендом

Кристина Асмус, наконец, обрела счастье в личной жизни после развода с Гариком Харламовым. Звезда «Интернов» вышла в свет с продюсером Ильей Бурецом, который недавно официально развелся с женой. Подруга актрисы рассказала, как развивались их отношения.

Илья и Кристина встретились два года назад на съемках сериала «Райцентр». Но тогда продюсер был 12 лет в браке и воспитывал 11-летнюю дочь, а актриса встречалась с Романом Евдокимовым. Только после расставания с молодым бойфрендом она обратила внимание на мужчину.

После встречи на вечеринке они поняли, что созданы друг для друга. Пара вместе пока недолго — чуть больше месяца, но их намерения похоже серьезны.

«Можно сказать, после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья», — рассказала Kp.ru подруга знаменитости.

11-летняя дочь Кристины Настя от первого брака хорошо приняла ухажера мамы. Она уже познакомилась с Ильей.

Встретившись с Асмус, Бурец решил подать на развод. 18 ноября Илью официально развели с бывшей супругой.

Однако друзей Кристины утверждают, что продюсер расстался с женой около года назад и все это время был в поиске. Просто официально развод оформили только недавно. Илья, как пояснили приятели знаменитости, давно следил за Асмус, восхищался ее красотой и актерскими способностями. В неформальной обстановке он сделал все, чтобы очаровать ее.

Напомним, Асмус раскритиковали за роман с женатым мужчиной. Она иронично ответила на все обвинения в соцсети.