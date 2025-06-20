«Надеюсь, он вольется в коллектив»: почему Михалков принял вышедшего по УДО Ефремова в свой театр

Режиссер Никита Михалков подтвердил, что Михаил Ефремов будет играть в его театре. Об этом сообщает ИА Регнум.

Ксения Собчак заявила, что Ефремов, который вышел по УДО из колонии, нашел работу. Он написал письмо, попавшее в руки к Михалкову. Режиссер был тронут обращением актера и взял его в свой театр. В беседе с журналистами он подтвердил новость и сообщил, что у них с Михаилом есть договоренность.

По мнению режиссера, Ефремов сохранил актерские навыки, находясь в колонии.

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — высказался Михалков.

Сам Ефремов не комментировал сотрудничество с режиссером.

Ранее мы писали, что Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Дарьей Белоусовой в колонии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что режиссер Никита Михалков появился на премьере «Перед рассветом» с женой Татьяной.