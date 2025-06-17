Режиссер Никита Михалков появился на премьере «Перед рассветом» с женой Татьяной. Супруги были запечатлены на фото, которое оказалось в соцсетях женщины.

Звезды посетили «Мастерскую «12» на Поварской, где была представлена постановка «Перед рассветом» по мотивам произведения Бертольта Брехта.

Спектакль стал премьерным на открывшейся после ремонта сцене «Мастерской «12», бывшего Театра киноактера.

Никита Михалков, являющийся режиссером и художественным руководителем, объяснил выбор материала для премьеры. Во время учебы в Щукинском училище, была популярна постановка Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана», с которого начался Театр на Таганке. Интерес к творчеству Брехта был огромный.

«Если же говорить о моей постановке, то спектакль «Перед рассветом» – это фантазия на тему Брехта. Начинка наша. Мы добавили драматургические ходы. Если бы Брехт спектакль увидел, надеюсь, он бы на нас не обиделся», – поделился Михалков в беседе с Kp.ru.

На новом фото режиссер позировал рядом с женой. Татьяна была в черном наряде с бантом на голове, но на ее плечах был разноцветный шарф. Сам мэтр выбрал рубашку, пиджак и яркий шарф. На одной из рук были браслеты, а в другой руке он держал бокал.

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