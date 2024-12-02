«Надеюсь, обиды забудутся»: блогерша Лерчек назвала причину расставания с мужем

32-летняя блогерша Лерчек заявила, что рассталась с мужем из-за проблем с налогами. Валерия Чекалина прокомментировала развод в эфире шоу «Звезды в джунглях».

В новом выпуске шоу Чекалина получила в подарок от супруга букет белых роз, однако блогерша не оценила поступок. Она заявила, что цветы быстро завянут в жарком климате. По словам Валерии, ей важно, чтобы мужчина отвечал за свои слова, оберегал и всегда находился рядом. Блогерша отметила: ее брак был идеальным, но на отношения повлияла проблема с налогами.

«Мне важно, когда мужчина в ответе за свои слова, не нарушает обещания, которые дает, всегда находится рядом, оберегает. У нас тоже было так. Но на нас повлияла ситуация, связанная с налогами и проблемами, которые долго тянулись. Надеюсь, все обиды забудутся, и мы по-прежнему будем общаться хорошо», — высказалась блогерша.

Ранее на блогершу Лерчек подали в суд из-за «премиального курса» стоимостью 2 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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