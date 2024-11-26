«Праздные беседы во время совместного чаепития»: на Лерчек подали в суд из-за курса стоимостью 2 млн рублей

Жительница Москвы подала в суд на Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Разбирательство по этому делу пройдет 11 декабря, передает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на суды общей юрисдикции столицы.

Предмет спора — «премиальный курс», который девушка приобрела у блогера. Вероятно, она хочет получить назад деньги, так как услуга, по мнению москвички, не была оказана в полной мере.

«Истец указала, что приобрела у ответчика курс "Премиальная программа с Валерией Чекалиной" стоимостью 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Так, консультации сводились к «праздным беседам во время совместного чаепития». Также блогер продвигала третьих лиц, чтобы клиенты заключали с ними возмездные договора.

Ранее Карина Нигай осудила Лерчек из-за связи с Натаном и назвала ее похотливой белкой. Певице не нравится, что блогерша позволяет себе заводить отношения с женатыми мужчинами.