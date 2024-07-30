Надевшему форму МВД блогеру Эдварду Билу назначили еще 14 суток ареста

Никулинский районный суд Москвы назначил блогеру Эдварду Билу еще 14 суток ареста после того, как он надел форму сотрудника ДПС. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сетевую знаменитость признали виновным в «организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России).

В результате Эдварда Била приговорили к аресту на 14 суток.

Напомним, 20 июля Эдвард Бил был приговорен к 13 суткам административного ареста. Накануне блогер надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Позднее он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Через некоторое время сотрудники полиции начали проверять действия Била на законность.

Выяснилось, что во время пранка произошел словесный конфликт, который перерос в массовую драку.

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