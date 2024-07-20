Может провести 15 суток в СИЗО: блогера Эдварда Била задержали в форме «самокатной патрульной службы»

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на публикацию блогером Эдвардом Билом ролика, где он катается на самокате в полицейской форме. Теперь молодому человеку грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство, передает Life.ru.

По данным СМИ, стражи порядка задержали ряженого блогера 19 июля на Неглинной улице. Там Бил катался на самокате в форме сотрудника полиции. Кроме того, внимание правоохранителей привлекла надпись «самокатная патрульная служба» на одежде молодого человека.

Своим поведением блогер мешал окружающим, поэтому его забрали в отдел для разбирательства. Вместе с Билом был задержан его 19-летний компаньон. Они вместе снимали провокационные ролики и выкладывали их в Сеть.

Ранее сообщалось, что полиция намерена задержать скандального блогера. Тогда речь шла о наказании в виде штрафа, однако теперь стало известно о возможном аресте молодого человека.