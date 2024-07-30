Лера Кудрявцева улетела из России к дочери и оставила мужа одного

Телеведущая Лера Кудрявцева оставила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, в России и отправилась в Болгарию. Она решила провести летние каникулы с мамой Александрой Ивановной, сестрой Оксаной и подругами. Кроме того, она у нее там отдыхает пятилетняя дочь Маша. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Знаменитость поделилась семейным кадром в соцсетях и призналась, что рада воссоединению с родственниками.

«Я рада, такой пионерский лагерь. Все в сборе, теперь довольная», — поделилась звезда.

Поклонники пожелали Лере хорошего отдыха, но переживают по поводу ее супруга. Дело в том, что в прошлый раз, когда теледива отдыхала в Дубае, в семье произошел скандал. Супруги чуть не развелись из-за проблем с алкоголем. Кудрявцева пожаловалась на это и намекнула, что муж злоупотребляет спиртными напитками.

Отмечается, что ради спасения брака хоккеисту пришлось пройти лечение в клинике. Как только это произошло, Лера поменяла решение и помирилась с мужем. Ее день рождения они уже отмечали вместе.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева рассказала о дружбе с эффектным стюардом в самолете. Она показала видео, на котором мускулистый мужчина нес воду пассажирам. Когда он увидел съемку, то улыбнулся и очаровал звезду.