«Надеемся на понимание»: в Тюмени отменили концерт рэпера Feduk

Концерт рэпера Feduk (настоящее имя Федор Инсаров) в Тюмени не состоится. Об этом музыкант сообщил в своем паблике во «ВКонтакте».

Выступление артиста в Тюмени должно было состояться 23 февраля в клубе «Байконур». Однако, как объяснил Инсаров, в последний момент проведение шоу в этом концертном зале стало невозможно.

«Обязательно назначим с вами новую встречу! Надеемся на понимание и любовь», — написал рэпер.

Уточняется, что зрители могут вернуть билеты по месту приобретения.

Напомним, Feduk прославился после выхода в 2013 году фильма Антона Борматова «Околофутбола», для которого он записал одноименный трек. Новую волну популярности артисту подарил выход в 2017-м хита «Розовое вино», записанного совместно с Элджеем.

В 2021 году исполнитель женился на блогерше Александре Новиковой, дочери ресторатора Аркадия Новикова. Спустя год избранница подарила Инсарову дочь.

Ранее стало известно, что власти Эстонии отменили концерт певицы Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну.

Также сообщалось, что во Владивостоке отменили концерт певицы Кристины Орбакайте.