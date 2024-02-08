Клаву Коку больше не хотят видеть в Эстонии из-за ее политической позиции

29 марта певица Клава Кока собиралась выступить в Таллине. Но концерт звезды не состоится по решению властей Эстонии.

Как пишет издание Postimees, причиной стала позиция певицы относительно ситуации на Украине. Ей запретили въезд в Эстонию до 2027 года.

В МИД Эстонии подтвердили, что в страну не впускают артистов, поддерживающих СВО. Им могут закрыть въезд, даже если у музыкантов есть виза и другие разрешающие посещение прибалтийской республики документы.

Советник по коммуникациям эстонского Минкульта Ханнус Лууре отметил, что выступление российской певицы неуместно в Таллине: она, по его словам, «однозначно не осудила» происходящее на Украине. Также Кока выступала на присоединённых к России территориях.

Однако организатор концерта в столице уверен, что шоу артистки все-таки состоится.

Сейчас продажа билетов на концерт певицы приостановлена. Артистка пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее певица Клава Кока рассказала, куда тратит миллионные гонорары.