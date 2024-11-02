«Начинают душить меня»: Наталья Бардо вспомнила, как над ней издевались в школе

Наталья Бардо рассказала про тяжелое детство, где она впервые столкнулась с буллингом.

Звезда сериала «Улетный экипаж» вспомнила о самой травмирующей ситуации, которая произошла с ней во время обучения в московской школе. Из-за того что Наталья, будучи ребенком, часто меняла образовательные учреждения, у нее не получалось понравиться одноклассникам и даже завести друзей.

Однажды одноклассники решили запугать Бардо, для этого ее подкараулили в раздевалке после занятий физкультурой. Наталья призналась, что тогда очень сильно испугалась, так как это случилось в один из первых дней в новой школе.

«Самая последняя прихожу в раздевалку. Там нет моих вещей, я в панике пытаюсь открыть дверь, а она закрыта. Меня закрыли в раздевалке, потом они выключают свет, начинают душить меня, снимают у меня с головы крабик для волос и начинают со всей силы сдавливать им мое лицо», — призналась Наташа в шоу «Света вокруг света».

Также Наталья поделилась, что не была примерным учеником. Ей всегда было скучно сидеть на уроках и слушать учителя, из-за чего приходилось саму себя иногда развлекать. По этой причине Бардо часто отвлекала других школьников.

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