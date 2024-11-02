«Мне ставили бесплодие»: актриса Бардо рассказала о долгожданной беременности

Наталья Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. В мае 2016 года актриса родила от него сына Эрика. Звезда фильма «Ночная смена» наслаждается семейной жизнью, хотя врачи говорили ей, что она не сможет иметь детей.

Актриса рассказала, что Вайсберг писал ей на протяжении пяти лет, пока они не начали встречаться. Тогда Бардо состояла в серьезных, непростых отношений, которые закончились болезненно для Натальи. Тогда Марюс комментировал ее фотографии, реагировал на публикации в соцсети, но экс-участница «Дома-2» не отвечала взаимностью.

Все изменилось после ее разрыва с молодым человеком. Наталья встретилась с Вайсбергом на светском мероприятии, и режиссер предложил ей снять в кино, но Бардо посчитала это «дешевым подкатом».

Несмотря на отказ, между ними все же пробежала искра, а после Марюс утвердил ее на главную роль в сериале «Улетный экипаж».

Роман Марюса и Натальи перерос в нечто большее. Бардо узнала о беременности, хотя думала, что бесплодна.

«Это произошло неожиданно, потому что мне всю мою жизнь ставили бесплодие. Врачи говорили, что у меня никогда не будет детей. Я в какой-то момент уже с этим смирилась», — рассказала она в шоу «Света вокруг света».

Тело 36-летней актрисы начало стремительно меняться: она поправилась на 23 килограмма, и у нее появились прыщи. Из-за беременности Бардо потеряла три главных роли.

Напомним, минувшим летом Наталья Бардо и Марюс Вайсберг перевернулись на машине и улетели в кювет с извилистой дороги.