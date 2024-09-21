«Было невыносимо жить»: Катя Лель вспомнила о травле со стороны бывшего продюсера

Катя Лель вспомнила об угрозах со стороны бывшего продюсера.

Певица призналась, что взаимоотношения с Александром Волковым у нее были сложными, так как она постоянно сталкивалась с буллингом с его стороны. Катя долгое время хотела прекратить с экс-продюсером сотрудничество, но не могла из-за его угроз.

Однако Лель все же рискнула и решилась на этот шаг. По словам артистки, уход от Волкова стал настоящим испытанием, ведь ей ни раз предъявляли, что выведут в наручниках со сцены Кремля, если вдруг решит устроить там концерт. Также следили и за семьей Лель, что больше всего напрягало певицу.

Также Катя подчеркнула, что благодаря Александру многие звезды шоу-бизнеса отвернулись от нее, так как боялись обрушившейся травли со стороны продюсера.

«За мной следили. Меня прослушивали... У меня было два охранника. Они доносили всю информацию. Он просто всех допрашивал и доставал. Было невыносимо в этом жить», — сообщила Лель в шоу «Прямой эфир».

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