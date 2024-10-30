«Начинала задыхаться»: Анна Семенович рассказала о панических атаках
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Российская певица Анна Семенович призналась, что страда от панических атак, пока выступала в группе «Блестящие». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Как рассказала артистка, избавиться от панических атак ей удалось благодаря психотерапии.
«Да, у меня были панические атаки, когда я выступала в „Блестящих“. У нас был сумасшедший график, иногда в день по четыре перелета. Мы так много работали, мало отдыхали, себя не берегли, что иногда случались панические атаки. Начинаешь задыхаться, становится плохо, у меня это еще сопровождалось очень сильными болями в желудке, обострялся гастрит», — поделилась исполнительница.
Семенович уточнила, что важно установить причину собственных страхов.
«Надо разобраться, откуда идет этот страх, чего вы так боитесь в жизни, что вас атакует собственное тело», — резюмировала она.
Ранее Анна Семенович снялась с возлюбленным после заявления о свадьбе.
Также Семенович показала себя в свадебном платье.