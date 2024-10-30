НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 октября 2024, 11:51
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«Начинала задыхаться»: Анна Семенович рассказала о панических атаках

Певица Анна Семенович рассказала, что у нее были панические атаки.
«Начинала задыхаться»: Анна Семенович рассказала о панических атаках

© Starface.ru

Российская певица Анна Семенович призналась, что страда от панических атак, пока выступала в группе «Блестящие». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как рассказала артистка, избавиться от панических атак ей удалось благодаря психотерапии.

«Да, у меня были панические атаки, когда я выступала в „Блестящих“. У нас был сумасшедший график, иногда в день по четыре перелета. Мы так много работали, мало отдыхали, себя не берегли, что иногда случались панические атаки. Начинаешь задыхаться, становится плохо, у меня это еще сопровождалось очень сильными болями в желудке, обострялся гастрит», — поделилась исполнительница.

Семенович уточнила, что важно установить причину собственных страхов.

«Надо разобраться, откуда идет этот страх, чего вы так боитесь в жизни, что вас атакует собственное тело», — резюмировала она.

Ранее Анна Семенович снялась с возлюбленным после заявления о свадьбе.

Также Семенович показала себя в свадебном платье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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Анна Семенович
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