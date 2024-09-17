«Жених, ты где?»: 44-летняя Анна Семенович показала себя в свадебном платье

Певица Анна Семенович все активнее намекает на предстоящую свадьбу несмотря на то, что ее избранник по имени Денис до сих пор официально женат. В своем блоге 44-летняя экс-солистка «Блестящих» опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в классическом образе невесты.

Анна позировала в корсетном свадебном платье с пышной юбкой. Она также прикрепила на волосы белую фату и надела кружевные перчатки с открытыми пальцами. Вместо традиционного букета в руках артистка держала стакан с кофе.

«Подготовка к свадьбе полным ходом. Невеста ждет жениха, а он сбежал. Никто не видел? Жених, ты где?» — пошутила певица.

Как оказалось, Семенович примерила образ невесты для съемок нового клипа. Исполнительница отметила, что любит веселить поклонников, поэтому решила всех разыграть и снять позитивный видеоролик.

Анна также показала кадры из гримерного вагончика, на которых ее готовят к съемкам. При этом певица с удовольствием поглощала колбасу.