«Жених, ты где?»: 44-летняя Анна Семенович показала себя в свадебном платье
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Певица Анна Семенович все активнее намекает на предстоящую свадьбу несмотря на то, что ее избранник по имени Денис до сих пор официально женат. В своем блоге 44-летняя экс-солистка «Блестящих» опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в классическом образе невесты.
Анна позировала в корсетном свадебном платье с пышной юбкой. Она также прикрепила на волосы белую фату и надела кружевные перчатки с открытыми пальцами. Вместо традиционного букета в руках артистка держала стакан с кофе.
«Подготовка к свадьбе полным ходом. Невеста ждет жениха, а он сбежал. Никто не видел? Жених, ты где?» — пошутила певица.
Как оказалось, Семенович примерила образ невесты для съемок нового клипа. Исполнительница отметила, что любит веселить поклонников, поэтому решила всех разыграть и снять позитивный видеоролик.
Анна также показала кадры из гримерного вагончика, на которых ее готовят к съемкам. При этом певица с удовольствием поглощала колбасу.
Напомним, в июле Семенович рассказала, что познакомилась с Денисом около полутора лет назад в караоке. Она знала, что мужчина женат, но давно не живет с супругой. По словам Анны, семья ее избранника проживает в Германии, а там на бракоразводный процесс требуются годы.
Ранее Анна Семенович откровенно рассказала о готовности выйти замуж за своего женатого избранника. Певица не стала скрывать, что с нетерпением ждет от мужчины предложения руки и сердца.