Беременная невестка Валерии сообщила, что хочет кольцо за 19 млн рублей

Беременная невестка певицы Валерии Лиана Шульгина уже выбрала подарок на рождение второго ребенка. Она показала это в социальных сетях.

Шульгина опубликовала изображение кольца с большим бриллиантом, стоимость которого составляет $ 230 тыс. (19,4 млн рублей).

«Заранее выбираю подарок на рождение малыша. Невероятное кольцо, 7 карат», — отметила она.

С Арсением Шульгиным девушка состоит в браке с 2020 года. Они уже воспитывают дочь Селин и ждут появления на свет мальчика, которого решено было назвать Мироном.

Ранее мы писали о том, что американская певица Селена Гомес продала за 12 долларов кольцо, подаренное ей женихом Бенни Бланко.