Продюсер Иосиф Пригожин сел на шпагат в день своего 56-летия

Продюсер Иосиф Пригожин осуществил давнюю мечту в свой день рождения. На 56-летие он сел на шпагат. Правда, неполный, как подметили некоторые пользователи Сети.

В личном блоге Пригожин опубликовал праздничное видео, на котором задувал свечи на торте, пока певица Валерия и его тренер по растяжке Самира Мустафаева сажали его на шпагат.

«Моя любимая знает, чем меня, сластену, порадовать в день рождения— тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки», - поделился Иосиф.

Отметим, что продюсер ставил перед собой цель сесть на шпагат. Он даже пообещал миллион рублей своему тренеру, если у нее получится его растянуть. Так как пока шпагат у Пригожина не как у Анастасии Волочковой, поклонники обсуждают – получит ли деньги Самира или продолжит тренировки до безупречного результата.

К слову, Иосиф Пригожин признавался, что всегда любил спорт. Раньше он даже занимался вольной борьбой. Однако с годами он утратил подтянутую фигуру.

Ранее Иосиф Пригожин получил звание заслуженного деятеля искусств Чечни.