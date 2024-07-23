«Начинается новая глава»: предполагаемая девушка Павла Дурова сообщила о беременности

Предполагаемая девушка 39-летнего Павла Дурова Диана Бако сообщила о беременности. Диана опубликовала кадры, на которых заметен округлившийся живот.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман бизнесмена и блогерши. Примечательно, что ни Павел, ни Диана не подтверждают, но и не опровергают слухи. Если молодые люди действительно состоят в отношениях, то Дуров в скором времени станет отцом. Судя по кадрам, Диана находится на последнем сроке беременности.

«Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — высказалась Диана.

Бако — участница конкурса «Мисс Венгрия», которая имеет магазин купальников в Дубае. Предположительно, встреча Дианы и Павла могла произойти именно в ОАЭ.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что пользуется телефоном за 16 тысяч. Подробности читайте в этой новости.

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