«Давала показания»: Наташа Королева не явилась на суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Певица Наташа Королева в 1991 году была среди участников рокового концерта во Дворце спорта «Юбилейный», в ходе которого убили 34-летнего музыканта Игоря Талькова. 23 июля артистка могла дать показания в суде Санкт-Петербурга, однако на заседание она не явилась.

По словам Королевой, она не знала о том, что ее вызывали в суд, так как никаких повесток не получала.

«Я знаю, что по Талькову дело шло. Года два назад я даже встречалась со следователем, давала показания. Но события того вечера с годами стираются из памяти: столько лет все-таки прошло. Но то, что меня вызвали в суд, - новость», - сказала Наташа в беседе с mk.ru.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начал рассматривать дело об убийстве Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года. Обвиняемым в преступлении стал экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который в настоящее время скрывается в Израиле.

Подробностями расследования поделился следователь Антон Брейдо, который довел дело 33-летней давности до суда.