«Начать строить заново»: Ольга Бузова сделала неожиданное предложение экс-возлюбленному Даве

Певица Ольга Бузова предложила экс-возлюбленному Даве «построить всё заново». Эти слова она произнесла во время съемок шоу «Сокровища императора».

На канале ТНТ продолжают показывать выпуски шоу, где ведущей стала Бузова, а участником ее бывший избранник Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава. Многие поклонники надеются, что они воссоединятся, тем более что артисты позволяют себе неоднозначные высказывания на грани флирта и даже намеки.

Манукян является лидером одной из команд, которая соревнуется с другой. В какой-то момент они стали сдавать позиции, и соведущий Ольги Михаил Галустян сказал ей, что ее поддержка помогла бы приободрить экс-возлюбленного. Бузова услышала мужчину и сделала неожиданное предложение артисту.

«Давид, разбитую чашу трудно склеить. Может быть, лучше начать строить заново?» – обратилась к блогеру певица.

Ранее мы писали о том, что блогер Дава высказался о скандальном романе с Ольгой Бузовой. 31-летний артист назвал этот период большим жизненным опытом. Он признался, что иногда встречается с бывшей избранницей во время съемок и светских мероприятий, и не собирается ее избегать, так как у них было прошлое.

Также стало известно, что в отношения Бузовой и Давы влез Филипп Киркоров. На съемках шоу поп-король обратился к Давиду и заявил, что видит чувства между звездами.