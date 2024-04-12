«Вы друг друга отпустить не можете»: Киркоров открыто поговорил с Давой о Бузовой

Певец Филипп Киркоров заявил, что Дава не может отпустить Ольгу Бузову. Он выступил в роли психолога для молодого артиста и поговорил с ним о личной жизни во время участия в проекте «Сокровища императора».

Бывшие возлюбленные снимались в одном проекте, который сейчас выходит на ТВ. Бузова была в качестве ведущей, а ее бывший избранник Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, стал участником шоу. В Интернете обсуждают, как знаменитости переглядываются и флиртуют друг с другом.

Как оказалось, чувства заметили не только зрители, но и другой участник проекта Филипп Киркоров. Он отвел Даву в сторону и начал расспрашивать о личной жизни, а после сделал выводы.

«Вы друг друга отпустить не можете. Я это знаю, вижу, чувствую», — говорит Киркоров на кадрах, которые публикует Super.

По мнению Филиппа, Давид изначально знал, что Бузова станет ведущей шоу, так же как и она знала, что бывший жених будет на шоу. Она могла отказаться сниматься на одной площадке, но не стала этого делать. Певец пришел к выводу, что молодые люди тянутся друг к другу.

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