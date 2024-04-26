«Это опыт»: блогер Дава высказался о скандальном романе с Ольгой Бузовой

Популярный блогер и начинающий певец Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, откровенно рассказал о завершившемся скандалом романе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. 31-летний артист назвал этот период большим жизненным опытом.

«Не хотелось бы затрагивать эту тему, не хочется ворошить. Так сложилось… Это опыт, и я к нему отношусь с большим уважением», — сказал Давид в шоу «Человек-невидимка» на канале ТВ-3.

При этом он подчеркнул, что периодически встречается с 38-летней Ольгой на съемках различных программ, однако это не доставляет ему неудобства. Как подчеркнул Манукян, он не собирается избегать Бузову.

«Я испытываю уважение к человеку, к своему прошлому выбору», —заключил Дава.

Роман с блогером стал для Бузовой первым серьезным после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поклонники даже подозревали, что именно с ним экс-участница «Дома-2» наконец обретет счастье.

Ранее Ольга призналась, что Манукян бил и унижал ее, когда они были в отношениях. Также артистка вспомнила и оскорбления матери Давы в ее адрес. Женщина назвала Бузову девушкой легкого поведения.